(Belga) Les négociations commerciales Etats-Unis-Chine, qui doivent mettre fin à la guerre des tarifs douaniers déclenchée par Donald Trump vont reprendre mardi dans la capitale américaine, a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué lundi soir.

Les discussions vont d'abord se dérouler entre numéros 2, avant que les négociations ne reprennent entre ministres jeudi, a indiqué la Maison Blanche. Vendredi, Donald Trump avait évoqué la possibilité d'étendre au-delà du 1er mars la trêve commerciale négociée avec son homologue chinois Xi Jinping lors d'un sommet fin novembre à Buenos Aires. Les Etats-Unis avaient menacé de faire passer le 1er mars de 10 à 25% les droits de douane sur des produits chinois représentant 200 milliards de dollars d'importations annuelles si aucun accord n'était trouvé avec Pékin La première partie des discussions à Washington se tiendra sous la houlette de Jeffrey Gerrish, l'adjoint au Représentant américain au commerce extérieur Robert Lighthizer. Ce dernier sera pour sa part à la tête de la délégation ministérielle. Cette délégation américaine comptera également Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, deux conseillers du président, Larry Kudlow et Peter Navarro, et le ministre du commerce Wilbur Ross. Des négociations au même format s'étaient déroulées la semaine précédent à Pékin et achevées par une rencontre de MM. Lighthizer et Mnuchin avec le président Xi Jinping. Les deux parties avaient fait état de progrès. Mais elles avaient aussi reconnu que des questions "très difficiles" restaient en suspens. Dans un communiqué lundi, la Maison Blanche avait rappellé que les Etats-Unis exigeaient des changement structurels de la part de Pékin, ce qui en langage diplomatique signifie notamment l'arrêt du transfert imposé de technologies, le respect des droits de propriété intellectuelle, la fin du piratage informatique, la levée de barrières non tarifaires comme par exemple les subventions publiques. Washington souhaite aussi que Pékin fasse en sorte de réduire son énorme excédent commercial avec les Etats-Unis en achetant plus de produits aux Etats-Unis, notamment agricoles. Donald Trump entend rencontrer de nouveau son homologue Xi Jinping, après les réunions de Washington cette semaine, pour "régler en tête à tête directement les problèmes qui subsistent". (Belga)