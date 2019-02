France: deux adolescents tirent à la carabine à plomb devant une synagogue

(Belga) Deux adolescents ont été interpellés à Sarcelles, en banlieue parisienne, après avoir tiré vendredi soir à la carabine à plomb devant une synagogue et blessant légèrement un homme au mollet, a indiqué le parquet local. La circonstance aggravante d'antisémitisme a été retenue.

Les deux jeunes, âgés de 15 et 16 ans, ont été interpellés samedi à Sarcelles où vit une importante communauté juive, au lendemain des faits, a ajouté le parquet, confirmant une information du Parisien. Ils étaient présentés lundi à un juge des enfants. Ils ont reconnu avoir tiré depuis le balcon d'un immeuble situé en face de la synagogue, a ajouté le parquet. Un homme qui se trouvait devant le lieu de culte a été légèrement blessé par un tir. Il souffrait d'une "blessure superficielle", a déclaré au Parisien le maire (PS) Patrick Haddad, en condamnant l'agression. Moïse Kahloun, le président de la communauté juive de Sarcelles, a dénoncé une agression d'abord motivée par la bêtise, d'après le quotidien. "Ce n'est pas une agression antisémite. Ce sont des enfants qui auraient tiré sur n'importe qui". Il s'est dit d'abord préoccupé par la montée des insultes antisémites: "les personnes antisémites ne se cachent plus et le disent ouvertement", a-t-il regretté. Cette agression a eu lieu alors que plusieurs actes anti-juifs ont été recensés la semaine dernière: croix gammées barrant le visage de Simone Veil, arbre à la mémoire du jeune Ilan Halimi scié. Lors de l'acte 14 des "gilets jaunes" samedi dernier, le philosophe Alain Finkielkraut a essuyé de violentes injures antisémites à Paris. Mardi soir, plusieurs rassemblements sont prévus en France contre l'antisémitisme, dont un grand à Paris où se rendront le Premier ministre français et une grande partie du gouvernement ainsi que les représentants d'une vingtaine de partis. Les actes anti-juifs ont bondi de 74% en 2018, selon des chiffres du gouvernement publiés récamment.