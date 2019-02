Ostende libère Zivkovic, en partance pour la Chine

Richairo Zivkovic ne terminera pas la saison avec le KV Ostende.

Les Côtiers ont en effet annoncé que l’attaquant néerlandais quittait le KVO afin de s’engager avec le club de Changchun Yatai en deuxième division chinoise.

Zivkovic, 22 ans, s’est fait connaître aux Pays-Bas en endossant les maillots de Groningue, Willem II et de l’Ajax. Actif avec les U21 de son pays, il n’est pas parvenu à convaincre pleinement en Eredivisie. En juin 2017, il a donc posé ses valises à Ostende. Ses 16 buts en 58 apparitions n’ont pas fait de lui un joueur indispensable. Les «Kustboys» ont donc saisi une bonne occasion de le vendre.

«Parfois, on a entrevu quelques éclairs de son talent mais une grande partie de celui-ci n’a pas été exprimé», a commenté Hugo Broos sur le site web d’Ostende.

«Le contrat de Zivkovic était coûteux, ce n’était un secret pour personne. On savait qu’il pouvait partir si une opportunité intéressante se présentait. Ce transfert satisfait toutes les parties. Le KVO récupère une bonne partie de ce qu’il avait investi en 2017 et Zivkovic peut signer un contrat lucratif en Chine. Tout le monde est content et avec l’arrivée de Tom De Sutter nous avions anticipé ce départ.».