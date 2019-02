Chelsea et Hazard éliminés en 1/8es de FA Cup par Manchester United et Lukaku

Manchester United s’est montré sans pitié pour Chelsea lundi soir en huitième de finale de FA CUP.

Les Mancuniens ont exploité à la perfection leurs opportunités pour s’imposer 0-2 et filer en quarts de finale de la compétition. Tenant du titre, Chelsea, qui avait gagné la finale la saison dernière, doit céder son sceptre. Battus 1-0 par Chelsea l’an dernier en finale, les Red Devils ont donc pris leur revanche et rejoignent Swansea, Watford, Brighton, Manchester City, Crystal Palace, Millwall et Wolverhampton en quart de finale.

Peu employé par Ole Gunnar Solskjaer, Romelu Lukaku a joué 73 minutes mais n’a que trop rarement alerté le gardien adverse. Présent tout le match sur la pelouse, Eden Hazard a tenté de déstabiliser la défense des Red Devils avec ses accélérations balle au pied. Le capitaine des Diables Rouges aura quelques fois semé la panique en première période avant de disputer une deuxième mi-temps anonyme.

Humilié par Manchester City (6-0) en championnat la semaine dernière, Chelsea a pris le jeu à son compte devant son public. Mais comme souvent cette saison, les Blues ont peiné à allier possession de balle et occasions franches de but. Ordonné défensivement et vif en contre, Manchester United a mis à nu les faiblesses défensives des Londonniens. Ainsi deux coups de tête en fin de première période ont permis à la bande à Solskjaer de poser les bases de la victoire. À la baguette avec un centre parfait pour Ander Herrera sur le premier but (31e), Paul Pogba s’est montré doublement décisif en plantant le goal du 0-2 juste avant la pause (45e).

En deuxième période, les Red Devils ont défendu patiemment, amorçant ça et là quelques contres malchanceux alors que Chelsea coninuait à se creuser les méninges pour trouver une faille dans le mur mancunien.

Battus 1-0 par Chelsea l’an dernier en finale, les Red Devils ont donc pris leur revanche et rejoignent Swansea, Watford, Brighton, Manchester City, Crystal Palace, Millwall et Wolverhampton en quart de finale..