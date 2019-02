Les recommandations d'un collectif citoyen pour le quartier Léopold à Namur

Le quartier Léopold (Namur) devrait faire la part belle à la mixité fonctionnelle, l'espace public et la mobilité douce, selon le collectif de citoyens mis en place afin de réfléchir à la question de sa requalification. C'est ce qui ressort de ses recommandations, formulées lundi.

La création de ce collectif, composé de 36 citoyens sélectionnés parmi une centaine de candidatures, a été initiée par la Ville de Namur, et déléguée à l'organisme indépendant Tr@me.

Cinq "ateliers urbains" ont été organisés entre juin 2018 et janvier 2019. Encadrés par des experts, les citoyens impliqués ont pu y envisager différents scénarios et en tirer certaines recommandations, qui devraient servir de ligne directrice à Besix, promoteur privé du projet.

Le réaménagement devrait privilégier au maximum la mixité fonctionnelle, en mêlant commerces, horeca, bureaux, services publics, mais aussi logements, services culturels, économiques et autres hôtels, préconise le collectif. Il apparait aussi important que la surface d'une majorité des commerces soit d'au moins 2.000 mètres carrés, de manière à attirer des enseignes complémentaires avec le tissu commercial existant.

L'espace public et la mobilité douce apparaissent également comme les principaux éléments structurants de la requalification de la zone.

Le parc Léopold et ses arbres, tant défendus par une tranche de la population, pourraient eux disparaître au profit d'espaces verts ou minéralisés plus intelligents. Dans le même temps, la Ville de Namur confirme qu'un parc public deux fois plus grand verra le jour, dans le prolongement des jardins du Maïeur, sur un terrain acheté à ce effet.

L'ensemble des recommandations est consultable sur le site internet du Pavillon de l'aménagement urbain de la Ville de Namur.