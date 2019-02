Marche pour le climat: la militante suédoise du climat Greta Thunberg marchera à Bruxelles ce jeudi

L’icône de la lutte contre le réchauffement climatique, Greta Thunberg, sera à Bruxelles ce jeudi pour soutenir les jeunes lors de la marche en faveur du climat.

La marche de ce jeudi 21 février aura un caractère particulier puisquela militante suédoise pour le climat, Greta Thunberg, se joindra à la jeunesse belge pour sillonner les rues bruxelloises. Plusieurs autres délégations européennes, rassemblant des jeunes, sont également attendues.

L’arrivée de Greta Thunberg, véritable source d’inspiration mondiale, va entraîner certains changements dans la programmation. La jeune fille, âgée de 16 ans, prononcera un discours devant le Comité économique et social européen à 10h45, en présence notamment de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne.

Du coup, le début de la marche est annoncé à 13 heures, soit 1h30 plus tard qu’habituellement.

Le parcours reste inchangé: les jeunes sont appelés à se réunir à la Gare du Nord, à proximité du boulevard Albert II, avant de s’élancer vers le cœur de la capitale et de gagner leur destination finale, la Gare du Midi.

A 17 heures, Greta Thunberg et les figures de proue du mouvement Youth for Climate, Adélaïde Charlier, Anuna De Wever et Kyra Gantois donneront une conférence de presse à la tour des Pensions.

Environ 11.000 jeunes avaient marché jeudi dernier pour le climat dans les rues de Bruxelles.