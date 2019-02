120 entreprises dans le sillage de la princesse Astrid au Mexique

Une délégation de plus de 280 Belges, emmenée par la princesse Astrid, est actuellement au Mexique.

La princesse Astrid, le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie Kris Peeters, les ministres wallon et flamand de l’Économie Pierre-Yves Jeholet et Philippe Muyters et la secrétaire d’État bruxelloise en charge du Commerce extérieur Cécile Jodogne ont rencontré le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, lundi matin, dans le cadre de la mission économique en cours dans le pays d’Amérique latine.

La délégation belge est forte de 122 entreprises. Le Mexique, qui affiche une population de 124 millions d’habitants et un taux de chômage d’à peine 3,6%, cherche de nouveaux partenaires pour compenser ses difficultés avec son voisin américain, qui représentait 80% de ses exportations en 2017.

«Le timing de la mission est bon car des négociations sont en cours au sujet d’un accord commercial ambitieux entre le Mexique et l’Union européenne», souligne Kris Peeters. «Cela offrira à nouveau de nombreuses opportunités pour les entreprises belges.»

La dernière mission princière au Mexique remontait à 2009. Elle avait été emmenée par l’actuel roi Philippe et ne comptait que 82 participants.