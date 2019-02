«Comment Mehdi Nemmouche sait-il que Nacer Bendrer est innocent s’il n’a lui-même rien à voir avec les faits?»

«Il fallait un endroit estampillé juif, moins gardé que l’ambassade d’Israël»

«Pourquoi le Musée juif de Belgique? Il y avait des cibles plus ‘rentables’selon la défense de Mehdi Nemmouche. En réalité, il fallait un endroit estampillé juif, moins gardé que l’ambassade d’Israël à Bruxelles», a avancé Me Christian Dalne, lundi après-midi devant la cour d’assises de Bruxelles. L’avocat représente la famille de la victime Alexandre Strens.

«Qui est Mehdi Nemmouche? Est-il capable de tuer de sang-froid quatre personnes?», a questionné Me Dalne.

«Il a sans doute eu une enfance malheureuse, faite de violence, de frustration et d’abandon. Il fait des bêtises et tombe dans la délinquance. C’est ensuite la prison et se produit le phénomène de radicalisation. Mehdi Nemmouche ne s’en cache pas», a avancé l’avocat.

«Il est donc radicalisé et il se rend en Syrie. Qui de mieux que les deux journalistes français pour retracer cette épopée. Ils ont dit que Mehdi Nemmouche était un sadique, se vantant des exactions qu’il commettait: violer les femmes et égorger les bébés. Ils le décrivent aussi comme ludique. Il joue un personnage, il est théâtral. Et ils le décrivent comme narcissique. Mehdi Nemmouche allait devenir quelqu’un, il allait avoir un procès aux assises, sans doute à Paris, et avoir comme avocat le meilleur avocat français, (Éric) Dupond-Moretti. Oui, il est capable de tuer! Il n’est pas construit psychologiquement, il est radicalisé, il part en Syrie et il rêve de gloire», a conclu Me Dalne.

«Pourquoi Bruxelles?», a poursuivi l’avocat. «Il vient y préparer un attentat! Il trouve une base arrière à Molenbeek-Saint-Jean, loue une chambre pendant quelques semaines. Il acquiert des vêtements, des chaussures, une caméra GoPro… Et surtout des armes! Pour cela, il fait appel à Nacer Bendrer, le caïd marseillais qui, selon l’organigramme de la prison de Salon-de-Provence, était le subalterne de Mehdi Nemmouche. Ce dernier l’a appelé, lui a demandé une kalachnikov et quasi dans l’heure Nacer Bendrer arrive à Bruxelles», a plaidé l’avocat.

