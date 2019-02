The Prodigy et Goose… ou la promesse d’un tsunami électro au festival Suikerrock

The Prodigy ÉdA

Goose et The Prodigy, groupes de musique belge et britannique, seront à l’affiche du festival Suikerrock à Tirlemont le samedi 27 juillet. Ils déverseront un «tsunami électro» dans le centre-ville.

The Prodigy truste les scènes depuis le début des années 90. Le groupe a acquis une renommée mondiale grâce à des classiques tels que «Out of space», «Breathe», «Firestarter» et «No Good».

Après une pause de 7 ans, il sort finalement un nouvel album «No Tourists» fin de l’année dernière, où résonnent des sonorités électro-punk.

Goose, qui a véritablement décollé au début des années 2000 en gagnant le Humo’s Rock Rally, s’inscrit dans la même veine musicale.

Le festival Suikerrock se tiendra du 26 au 28 juillet. Il attire chaque année 100.000 visiteurs.