Champion du monde avec la France, Adil Rami a ensuite fait un burn-out!

Membre de l’équipe de France, champion du monde et ...compagnon de Paméla Anderson, le défenseur Adil Rami a pourtant fait un burn-out après la Coupe du monde.

Adil Rami l’a avoué, dimanche, dans l’émission française Canal Football Club: il a eu un burn-out après le Mondial 2018.

Le défenseur des Bleus (et de l’Olympic de Marseille), sacré champion du monde en Russie en juillet dernier, a eu du mal à se remettre mentalement de l’aventure russe.

Alors, certes, il n’a pas disputé la moindre minute d’aucun des matches de son équipe. Mais son rôle important dans le moral du vestiaire a été beaucoup évoqué.

« J’en ai discuté, j’ai essayé de trouver des solutions. Je savais que je n’étais pas à 100% mentalement et physiquement. J’en ai parlé, j’ai même eu au téléphone un coach mental pour essayer de comprendre. Mais oui, c’était un burn-out», explique l’ancien joueur de l’AC Milan.

?? Adil Rami pour le #CFC : "Après la coupe du monde, j'ai fait un burn-out. J'en ai parlé, j'ai eu au téléphone un coach mental pour essayer de comprendre. J'étais aigri." ???? pic.twitter.com/MMlLa0g7nW — Canal Football Club (@CanalFootClub) 17 février 2019

Absent des terrains pour blessure depuis le 13 janvier dernier, le joueur estime qu’il n’a «pas eu assez de vacances», qu’il n’a pas eu le temps de se «vider la tête» après le sacre de son pays. «Mon mental a lâché. Même l’odeur de la pelouse, je ne la ressentais plus. Je n’avais même plus envie de ‘taper’ les attaquants. Je me forçais, mais je n’y arrivais pas. Parfois j’ai même été agressif avec des gens qui me demandaient des photos, des gens qui me filmaient sans me demander», a-t-il ajouté.

« Aujourd’hui, je suis content d’avoir été blessé, c’est bizarre mais je suis content d’avoir été aussi longtemps de côté, parce qu’aujourd’hui, j’ai enfin faim». De nouveau dans le groupe de l’OM pour la réception d’Amiens samedi, Adil Rami pourrait donc faire son retour sur le terrain le week-end prochain, enfin requinqué.

À noter qu’il est le compagnon de la star américaine Paméla Anderson, 51 ans. Il avait été question d’une séparation quelques mois après le Mondial. Ensuite, ils se sont apparemment rabibochés. Le footballeur n’évoque jamais ce sujet dans ses interviews.

On espère malgré tout qu’Adil n’a pas vu « Nicky Larson», la toute nouvelle comédie tirée d’un manga et dans laquelle joue son amoureuse : il risque de refaire un burn-out.