Crash sur l’E40: pagaille jusque sur l’E42

La situation est compliquée sur l’E40 et l’E42 à la suite d’un accident de la route à hauteur d’Alleur.

Un accident de la route s’est produit sur l’E40 à hauteur d’Alleur en direction d’Aachen.

«Bandes de droite et du milieu obstruées, situation dangereuse,» indique le site de la police fédérale.

L’E42 est également impactée par ce crash, un automobiliste nous signalait être à l’arrêt à… Flémalle.

On évoquait jusqu’à 50 minutes de bouchons sur l’E42, plus d’une heure sur l’E40 en venant de Bruxelles et un quart d’heure sur l’A602 en venant de Chênée.