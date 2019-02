Ouvert 7 jours sur 7 pendant 18 ans, ce célèbre café bruxellois va fermer ses portes quelques jours

Les habitués du Belga, le célèbre café bruxellois de la place Flagey, ont trouvé porte close ce lundi matin. Après 18 ans d’ouverture ininterrompue, le bar doit effectuer des travaux de rafraîchissement.

Cela faisait plus de 6 500 jours consécutifs qu’il n’avait plus refermé ses portes. Ce week-end encore, ils ont une fois de plus été une fois de plus très nombreux à profiter du généreux soleil sur les chaises rouges d’une des plus belles terrasses de la capitale bruxelloise.

Mais ce lundi matin, les habitués du Belga, célèbre bar bruxellois, ont trouvé porte close. Après 18 ans d’ouverture ininterrompue, ses patrons ont en effet décidé de le fermer pour quelques jours. «Un petit rafraîchissement s’impose», ont-ils indiqué sur la page Facebook du café.

La réouverture est prévue pour le 1er mars.