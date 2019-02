Courcelles: plus de 37.000 euros pour les écoles, en vue d’une alimentation saine et durable

À Courcelles, plusieurs écoles ont obtenu des subsides dans le souci de cultiver une alimentation équilibrée et durable.

Sept écoles de Courcelles vont se partager une enveloppe de 37.500 euros en vue de les soutenir dans le «développement de projets liés à l’alimentation équilibrée et durable». Dans la foulée d’un appel à projet de la ministre de l’Éducation Marie-Martine Schyns.

Les subsides serviront notamment à la création de potagers à l’école du Trieu des Agneaux, à l’école de la Motte, de la Fléchère.

Il est question également de la mise en place de fontaines d’eau à l’école du Trieu et de Petit-Courcelles.

À la Motte et à la Fléchère, on installera aussi une serre et on y organisera des dégustations de fruits, légumes et produits laitiers locaux et de saison.

Pour ne citer que ces exemples-là.