Nouvelle manifestation le 18 mars contre la marchandisation des services

La FGTB, la CSC et le patronat ont annoncé lundi l’organisation d’une manifestation contre la marchandisation des services le 18 mars prochain à Namur.

L’action visera aussi à dénoncer l’asphyxie financière du secteur associatif ainsi que la diminution de moyens pour les services publics, engendrés notamment par la réforme des APE.

«Ça suffit, rendez-vous tous à Namur pour défendre une Wallonie solidaire», indique le tract diffusé lundi.

Le rassemblement aura lieu à 10h00 le 18 mars devant la gare de Namur et devrait se terminer vers 12h00 place Saint-Aubain.

Non à la marchandisation des services en Wallonie. Manifestation @La_CSC , @FGTBwallonne et secteur du non-marchand le #18mars à Namur. @PYJeholet pic.twitter.com/DpRhup8Ird

«Entre 5 000 et 10 000 manifestants sont attendus», a précisé Thierry Bodson, secrétaire général de la FGTB wallonne.

✊✊🏽@la_csc et @FGTBwallonne appellent à une grande mobilisation le #18mars à Namur. Contre les réformes qui touchent le non marchand et les services publics en Wallonie. #pourunewalloniesolidaire ✊🏿✊🏻https://t.co/P7U9KNj6oF