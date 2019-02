Dix histoires marquantes dans vos régions ces derniers jours

Le facteur lui réclame plus de 3.600 euros pour sa plaque; des clichés très nets du loup dans les Fagnes; près de onze heures de détresse à 75 mètres de profondeur… Voici une sélection de dix infos marquantes dans vos régions, ces derniers jours.

Bpost lui réclame 3.600 euros pour la délivrance de sa plaque d’immatriculation

Le soleil était revenu, le temps était sec: c’était vraiment le timing parfait pour recevoir la plaque d’immatriculation de sa nouvelle moto, pensait Éric Delcourt quand il a vu le facteur à sa porte avec l’enveloppe de la DIV (Direction de l’immatriculation des véhicules). Sauf que plutôt qu’une balade sur les routes ensoleillées, le Namurois a effectué une plongée en absurdie.

«Après avoir scanné l’enveloppe contenant ma plaque, le facteur m’a réclamé le paiement de… 3 603 euros!» Ça fait cher les frais de port.

PHOTOS | Près de onze heures de détresse à 75 mètres de profondeur

Le trou Bernard est la plus profonde cavité de Belgique, les galeries y plongent jusqu’à 140 mètres sous terre. C’est la raison pour laquelle de nombreux spéléologues s’y adonnent à leur sort favori.

Il est 13 h 30, samedi, un spéléologue amateur néerlandophone de 63 ans évolue à soixante mètres sous terre. Soudain, il glisse dans une cavité profonde d’une quinzaine de mètres et se retrouve coincé à 75 mètres de profondeur.

Alertés des faits, les pompiers de la zone Dinaphi du poste d’Yvoir sous les ordres du capitaine Gilles Boonen se sont rendus sur les lieux avec du matériel de sauvetage. Vu la complexité du sauvetage et les méandres souterrains, la tâche s’annonce très ardue.

Son parachute principal ne s’ouvre pas, elle finit dans les arbres

L’affaire a fait grand bruit, ce week-end. Un saut en parachute a failli tourner à la catastrophe, du côté du centre de parachutisme Skydive, à Spa.

En pleine après-midi, ce samedi, un groupe de parachutistes expérimentés profite de la météo idéale pour faire le plein de sensations dans les airs. Malheureusement, un incident va venir noircir le déroulement de cette sortie en haute altitude. Alors qu’elle se trouve à 1 200 mètres du sol, l’une des parachutistes, une avocate liégeoise de 55 ans, ne parvient pas à ouvrir sa voile.

Le loup de nouveau photographié

En ce mois de février, le loup est de retour et s’est même montré sous son plus beau profil il y a quelques jours à peine.

Nul doute, face à ces clichés très nets, que l’animal est bel et bien présent dans les Fagnes.

C’est Roger Herman, un membre du Réseau Loup, qui a pris ces photos explicites.

Des cochons en liberté sur l’autoroute

Un camion transportant des cochons est tombé sur le flanc sur l’A602 Chênée-Loncin, à hauteur de Liège-Bonne Fortune.

L’autoroute a dû être fermée à hauteur de la sortie 32 Ans, en direction de Bruxelles. Cela a provoqué de gros embarras de circulation.

À la suite de l’accident, des cochons ont circulé en toute liberté sur la chaussée.

Son arbre tombe: quelque 2.000 ménages privés d’électricité

Les réseaux sociaux ont quelque peu chauffé, dimanche après-midi, notamment sur la page des «vrais Amaytois».

De la rue du Tambour à la chaussée de Tongres, en passant par les Alunières ou encore les Cisterciennes, plusieurs internautes habitant Amay et Jehay n’ont pas manqué de communiquer leur questionnement quant à une soudaine interruption de l’alimentation électrique.

Une ex – «star» de RTL présente sur la liste du cdH à Bruxelles pour les élections

Philippe Malherbe, ex-présentateur et rédacteur en chef des journaux télévisés de RTL, sera deuxième sur la liste du cdH en Région bruxelloise derrière Céline Frémault.

«J’ai répondu à l’appel de Céline (Frémault), dont je suis très proche depuis longtemps, et je profite de l’arrivée de Maxime (Prévot) à la présidence pour porter ce vent nouveau au cdH», a indiqué l’intéressé au Soir. «J’ai un parcours en presse écrite puis de 36 ans en télévision. Cette opportunité s’est offerte à moi, à 63 ans, et j’ai trouvé que je devais la saisir.»

Philippe Malherbe dit avoir choisi le cdH parce qu’il est «en phase avec ses valeurs humanistes». «Et avec la nouvelle équipe présidentielle, j’espère pouvoir concrétiser de beaux projets en phase avec mes valeurs», affirme-t-il.

Il rate son virage, traverse cent mètres de prairie et… le mur d’une ferme

Il était environ 10 h, ce vendredi, quand un automobiliste circulait vers Petit-Rœulx. Dans la rue des Quarante Bonniers, une longue ligne droite en pleine campagne qui se termine par un virage, le conducteur a raté son virage.

Le véhicule est parti tout droit et a dérivé sur une centaine de mètres avant de finir sa course dans le mur d’un bâtiment fermier.

Des images impressionnantes.

Ferme de l’horreur à Bastogne: prison ferme pour le couple d’éleveurs

Ce mardi, le tribunal correctionnel de Neufchâteau a prononcé son jugement dans l’affaire de la «ferme de l’horreur» à Bastogne.

Le couple d’agriculteurs est condamné à des peines de prison ferme et à des amendes pénales.

Des indemnités aux parties civiles ont également été prononcées ainsi qu’une interdiction d’exercer le métier d’éleveur de bovins.

Foot: le «dodécuplé» de Pacolli

On vous l’avoue tout de go: le terme «dodécuplé» n’existe pas. Mais la prestation de Sabri Pacolli avec Marbehan sur la pelouse de Torgny valait bien ce néologisme. Douze buts à lui seul! En nonante minutes. Il est vrai que son équipe a écrasé l’adversaire 0-21, une sacrée torgnole pour les… Torgnolais (ok, elle était facile). De quoi faire passer l’octuplé de Maxime Zune avec Bourcy contre Bovigny dans une autre série de la province au rang de l’anecdotique…

