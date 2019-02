Piquet de grève au Domaine de Taintignies à Rumes

Le personnel du Domaine de Taintignies part une nouvelle fois en grève.

Les négociations entre les syndicats et la direction de la maison d’éducation et d’hébergement le «Domaine de Taintignies» de Rumes ayant capoté, une nouvelle action de grève a été lancée ce lundi matin. «Les besoins vitaux seront assurés», indiquent les syndicats.

Le SETCa et la CNE ont été avisés jeudi que la direction de l’établissement refusait de participer à toute conciliation. Face à cette situation, le front commun syndical a déposé un préavis de grève.

«Nous sommes dans le secteur non-marchand. Un préavis de grève devient actif le 14e jour de son dépôt. Néanmoins, rien ne nous empêche de faire certaines actions», précise Catherine Boel, secrétaire régionale du Setca de Wallonie picarde.

« Ce week-end, notamment via des SMS, il y a eu des pressions de la direction auprès des travailleurs »

Depuis ce matin à 06h00, rejoints par des délégués extérieurs, les permanents du Setca et de la CNE ont installé un piquet de grève à l’entrée de l’établissement qui emploie 80 personnes et accueille 75 résidents handicapés, tous de nationalité française.

«Ce week-end, notamment via des SMS, il y a eu des pressions de la direction auprès des travailleurs. Certains seront en grève. Les non-grévistes pourront entrer dans le bâtiment. La direction a aussi menacé les syndicats de déposer plainte devant le tribunal du travail mais aussi de déposer plainte pour diffamation et calomnie. D’autre part, réuni en urgence samedi, un bureau restreint a acté que les syndicats avaient fait une proposition afin d’assurer un service minimum, ce qui a été refusé par la direction. Nous ne sommes pas des sauvages et les besoins vitaux seront assurés», affirmait vers 06h30 la syndicaliste.

Le 6 février dernier, en front commun syndical, le SETCa et la CNE avaient introduit une demande de conciliation à propos de cette institution. Refusée par la direction, cette demande concernait le climat social, la qualité de vie des résidents et le management estimé déficient par les syndicats.

«Depuis la dernière grève, en octobre 2018, le climat social ne fait que se détériorer. La pression sur les travailleurs est quotidienne et prend diverses formes. La prise en charge des résidents nous pose question. Enfin, les travailleurs de l’institution ou de sociétés extérieures pointant les dysfonctionnements sont convoqués ou licenciés», dénoncent Sylvie Pottiez (CNE) et Catherine Boel (SETCa), au nom du front commun.