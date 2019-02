Les Belges à l'étranger - Un nouveau 0-0 pour Naples contre Torino

(Belga) Tenu en échec à la Fiorentina (0-0), Naples a de nouveau fait match nul dimanche contre Torino lors de la 24e journée du championnat d'Itelie de football. Dries Mertens est monté au jeu à la place de José Calejon (69e). Naples conserve sa deuxième place avec 53 points, à 13 longueurs de la Juventus. Torino, 9e, se relance dans la lutte pour l'Europe. Avec 35 points, il en compte trois de moins que l'AS Rome (6e).

FRANCE: Petit succès du PSG à Saint-Etienne (0-1). Mis au repos après une commotion cérébrale survenue contre Bordeaux (1-0) le week-end dernier, Meunier n'est toujours pas disponible. Kylian Mbappé a inscrit le seul but à la 73e. Au terme de la 25e journée, le PSG reste largement en tête du classement avec 62 points, 12 de plus que Lille, 2e, et avec deux matchs joués en moins. Saint-Etienne reste 5e avec 40 points à égalité avec l'OM, 5e.