P3: le coup d’éclat de Moustier et des podiums aux fortunes diverses

Victoire suprenante en P3A où Moustier est allé s’imposer sur la pelouse du 3e. Dans la deuxième série, le leader et son dauphin se sont fait peur mais continuent leur bagarre pour le titre. En P3C, aucune formation du top 3 n’est parvenue à s’imposer…

P3A: Moustier sort le grand jeu à Grand-Leez

Faut-il parler d’une surprenante défaite gembloutoise ou d’une agréable surprise de Moustier? Toujours est-il que l’avant-dernier de P3A est venu à Grand-Leez avec une belle envie… et de sacrés atouts offensifs: Grand-Leez B 3 – 5 Moustier. Devant les Gembloutois, Bossière et Tamines ont ajouté les buts à la victoire: Bossière face à Auvelais (3-1) et Tamines à Flawinne (1-4).

Temploux est venu à bout de Sauvenière (2-1). A égalité avant la rencontre, ce sont donc les Aviateurs qui intègrent le top 5 et relèguent leurs adversaires du jour à 3 points.

Dans les autres rencontres, Arquet B s’est incliné à domicile face à Ligny B (0-1) tout comme Bois-de-Villers face à Emines (0-2).

P3B: Loyers et Sart-Bernard non sans peine, 5 buts pour Evelette-Jallet

Loyers B et Sart-Bernard continuent leur combat à distance pour le titre en série B. Et tous les deux se sont fait peur ce dimanche après-midi… Menant 2-0 face à une équipe de Lustin B en lutte pour son maintien, Loyers a été remonté 2 buts partout avant de finalement prendre l’ascendant final (3-2). Scénario similaire pour Sart-Bernard qui a dû attendre les derniers instants pour s’extirper du piège tendu par Leuze : 3-2. Loyers B reste leader, avec deux points d’avance sur les Sartois.

Sclayn et Sorée se quittent sur un match nul (2-2) avec deux doublés: celui de Vierset pour les visités; celui de Miler pour les visiteurs. Contrairement à ce que le score pourrait laisser penser (5 buts marqués par les Coalisés), le fleuve n’a pas toujours été tranquille pour Evelette-Jallet sur la pelouse de Gesves… Les locaux ont longtemps eu du répondant aux assauts d’Evelette avant de finir par craquer (3-5).

Ailleurs, on note le succès de Taviers à Faulx (2-3), du Condrusien face à Ohey (3-0) et de Méan face à Andoy (3-2), feilant ainsi la lanterne rouge à Andoy.

P3C: le podium ne gagne pas, Bioul, Fraire et Thy en profitent

Premier et troisième se sont neutralisés en haut du classement de P3C. Le leader Pondrôme a ouvert le score dès la première minute, avant de doubler la mise mais Somzée (3e) n’a jamais abdiqué et est revenu à 2-2. Achêne pouvait tirer profit de ce faux pas du leader mais n’est rentré qu’avec un point de son déplacement à Denée. Et quand le podium ne parvient pas à creuser l’écart, ce sont les concurrents au tour final qui en profitent: Bioul (vainqueur 1-3 à Dinant), Fraire (3-2 contre Houyet) et Thy-le-Château (5-2 face à Rienne) se relancent dans la course aux places 4 et 5…

