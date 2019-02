VIDÉO | Grand écart, reprise de volée et réaction immédiate: regardez le résumé de Bruges-Genk

Le Racing Genk s’est incliné dimanche après-midi sur la pelouse du Club Bruges (3-1) lors de la 26e journée de la Jupiler Pro League.

Les Brugeois infligent ainsi la première défaite de la saison en déplacement en championnat au Racing Genk.

Annoncé sur le départ depuis quelques jours, le milieu de terrain offensif du Racing Genk Pozuelo a pris place sur le banc en début de rencontre. L’entraîneur limbourgeois Philippe Clement décidait de le remplacer numériquement par l’attaquant danois Ingvartsen, aligné en pointe aux côtés du meilleur buteur de la compétition Samatta.

Le Club Brugeois mettait la pression sur le Racing Genk dès l’entame de la rencontre. Le milieu de terrain brugeois Schrijvers héritait de la première occasion de la partie après dix minutes de jeu. Bien servi par Wesley dans le rectangle, il plaçait son tir de peu à côté de la cage du portier limbourgeois Vukovic. Les Brugeois étaient récompensés de leurs efforts après un peu plus de vingt minutes de jeu. Lancé en profondeur par Schrijvers, Mata ne manquait pas l’occasion de tromper Vukovic à bout portant (21e). Le défenseur brugeois devait toutefois sortir du jeu peu de temps après à la suite d’une blessure. Le leader du championnat tentait de réagir, par deux fois sur coup franc, mais Trossard puis Malinovskyi trouvaient le gardien brugeois Horvath sur leur route. Le Club enfoncait, lui, le clou sur une volée puissante de Schrijvers (37).

Le Racing Genk décidait d’effectuer deux changements au retour des vestiaires. Gano et surtout Pozuelo montaient au jeu à la place d’Ingvartsen et Paintsil. Le Club Bruges était pourtant la première équipe à se mettre en évidence. Wesley lançait, en effet, Diatta qui butait sur la sortie de Vukovic (48). Le Racing Genk tentait de revenir dans le match et parvenait à réduire le score à treize minutes du terme grâce à un but de la tête de l’inévitable Samatta (77) sur corner. Seulement, le Club Bruges ne doutait pas puisqu’il reprenait deux buts d’avance une minute plus tard grâce à Vormer (78).