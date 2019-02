Le débrief sportif du week-end: Anderlecht sur le fil, prestigieux succès pour Mertens, Neuville battu mais satisfait, Maudens détrône Thiam, record pour Bolingo

De l’athlétisme, du basket, du cyclisme, du football, de la formule 1, de la formule E, du rallye, du ski ou encore du tennis au menu sportif de ce week-end riche en émotions côté belge.

ATHLÉTISME

Des records de Belgique en salle

À l’occasion des championnats de Belgique en salle, Hanne Maudens et Cynthia Bolingo ont battu les records de Belgique en salle de leur discipline respective: le saut en longueur pour la première et le 400m pour la seconde. (+ plus d’infos sur le record de Maudens | + plus d’infos sur le record de Bolingo)

Des qualifications pour Glasgow

Parmi les performances du week-end, on pointera la 4e place obtenue par Renée Eyckens dans le 800m du meeting de Birmingham, synonyme de qualification pour l’Euro indoor de Glasgow en mars prochain. Parallèlement, Kevin Borlée s’est imposé dans le 400m des championnats de Belgique, empochant le titre national et signant un chrono qui lui ouvre, lui aussi, les portes de l’Euro indoor d’athlétisme. Hanne Maudens et Cynthia Bolingo ont elles aussi atteint les minima qualificatifs pour Glasgow (+ plus d’infos sur la peformance d’Eyckens)

BASKET

Le Spirou roi du Hainaut

Quelle ambiance samedi soir à la mons.arena! Mons-Hainaut a reçu Charleroi dans un stade presque sold-out. La fanfare des Renards et les tambours carolos ont fait de ce derby hennuyer une belle fête. Le duel entre les deux clubs hennuyers d’Euromillions League a été passionnant et la victoire s’est jouée sur le fil. Le Spirou Charleroi s’est imposé grâce au tir victorieux de Clifford Hammonds à… 7 secondes de la fin. (+ revoir les temps forts du match)

Le Brussels écrase tout

Basic-Fit Brussels a remporté dimanche sa douzième victoire consécutive dans l’EuroMillions Basketball League. En match de la 17e journée, les Bruxellois ont battu Louvain, la lanterne rouge, 87-67. Ils sont les nouveaux leaders au classement avec 29 points. (+ plus d’infos ici)

NBA: un dunk planant pour entrer dans l’histoire

Dans l’attente du match des étoiles qui se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi (à voir sur Eleven Sports, à 02h00), les meilleurs joueurs de la NBA ont fait le spectacle tout au long du week-end du All Star, à Charlotte. Si Steph Curry a été battu à la surprise générale dans le concours des tirs à 3 points, on retiendra surtout le fabuleux dunk planant de Hamidou Diallo, qui a permis au joueur du Thunder de remporter le très attendu concours de dunk. (+revoir le dunk en question mais aussi tous les temps forts du All Star Week-end ici)

CYCLISME

Premier succès pour Philippe Gilbert

L’ancien champion du monde s’est montré le plus rapide du sprint qui a sanctionné les 181,1 kilomètres parcourus entre Aubagne et le circuit automobile du Castellet. Le Remoucastrien de 36 ans a devancé le groupe des 23 coureurs qui s’était isolé en tête. Le Letton Toms Skujuns (Trek-Segafredo) a pris la 2e place et le Français Tony Gallopin (AG2R) la 3e. (+ revoir le sprint final ici)

Tour d’Oman: Van Avermaet déçu

Deuxième l’an dernier, Greg Van Avermaet (CCC) comptait bien cette fois remporter la deuxième étape du Tour d’Oman cycliste 2019 (cat 2.1), courue dimanche entre les écuries royales d’Oman et Al Bustan. Mais le forcing du champion du Kazakhstan Alexey Lutsenko (Astana), vainqueur final de la course en 2018, dans la fameuse montée d’Al Jissah (1,2 km à 8%), a anéanti ce beau projet. Le champion olympique n’a en effet franchi la ligne d’arrivée qu’en quinzième position. (+ plus d’infos sur la première étape | + plus d’infos sur la deuxième étape | + la réaction complète de Van Avermaet)

FOOTBALL BELGE

Le leader chute chez son dauphin

Dans le sommet de la 26e journée opposant le dauphin de la Pro League, le FC Bruges, à son leader limbourgeois du RC Genk, les «Blauw en Zwart» ont dicté leur loi à une équipe en panne d’idées. (+ le résumé et ce qu’il faut retenir de ce match)

Anderlecht émerge sans briller

Sans briller, mais sauvé par le VAR et son nouvel attaquant, le Sporting d’Anderlecht a émergé dans les arrêts de jeu de sa rencontre disputée à l’Antwerp et a profité de la défaite de Gand pour s’isoler à la sixième place du classement. (+ le résumé et ce qu’il faut retenir de ce match)

Eupen sauvé, le Standard sur le podium

Samedi soir, Eupen a officiellement prolongé son bail en D1A, réalisant un partage à Ostende et profitant également de la défaite de Lokeren au Standard la veille (+ voir le résumé du match). Les Rouches ont d’ailleurs profité de ce succès pour conforter leur place dans le top de la Pro League et revenir à hauteur de l’ANtwerp sur la troisième marche du podium (+ voir le résumé du match).

Enfin, on notera le succès de Charleroi à Courtrai, une victoire qui permet aux Zèbres de rester en embuscade pour la sixième place, mais qui a aussi beaucoup fait parler au niveau de l’arbitrage, le capitaine des Kerels réclamant même le retour des arbitres Delferière et Vertenten, impliqués dans le scandale du «footgate»! (+ plus d’infos ici en vidéo)

+ POUR NOS ABONNÉS | Nos résumés vidéos des rencontres de D1A

FOOTBALL ÉTRANGER

Courtois à quelques centimètres de l’exploit

Mis sous pression par la victoire de l’Atletico Madrid et du FC Barcelone samedi, le Real Madrid s’est incliné à domicile face à Gérone (1-2) lors de la 24e journée de Liga. Monté sur le dernier coup de coin madrilène, Thibaut Courtois a failli inscrire le but égalisateur. (+ voir les temps forts ici)

FORMULE 1

Départ différé pour l’écurie Williams

L’écurie britannique de Formule 1 Williams ne participera pas à la première journée des essais hivernaux lundi sur le circuit de Barcelone, sa monoplace n’étant pas «prête à rouler», a-t-elle annoncé dimanche dans un communiqué. (+ plus d’infos ici)

FORMULE E

Le leader en panne sur la ligne; un Belge en tête du championnat

Si le Belge Jérôme D’Ambrosio a profité a repris la tête du championnat ce week-end à Mexico, le GP du Mexique a également offert un final complètement fou, dans lequel le leader de la course, l’Allemand Wehrlein, est tombé en panne sur la ligne d’arrivée, se faisant du coup dépasser de justesse par le Brésilien Di Grassi! (+ plus d’infos ici)

RALLYE

Neuville troisième en Suède

Thierry Neuville s’est classé 3e du rallye de Suède ce 17 février à l’issue de la Power Stage qu’il termine aussi au 2e rang. Le Belge peut nourrir quelques regrets: sa position sur les routes enneigées et quelques erreurs lui coûtent sans doute la 2e place finale. Tanak l’emporte et prend la tête du championnat. (+ plus d’infos ici)

SKI

Un record historique en slalom

L’Américaine Mikaela Shiffrin, 23 ans, a remporté son quatrième titre d’affilée en slalom, ce qui constitue un record, tous sexes confondus, samedi en Suède, aux Mondiaux d’Are de ski alpin. (+ plus d’infos ici)

TENNIS

Un prestigieux titre pour Mertens

Elise Mertens a remporté le 5e titre de tennis WTA de sa carrière, le plus prestigieux à ce jour. La N.1 belge, 21e mondiale, s’est imposée samedi en finale du tournoi de Doha, une épreuve classée Premier WTA, jouée en plein en plein air sur surface dure, et dont la dotation s’élève à 916.131 dollars. (+ plus d’infos et la balle de match en vidéo ici | + la réaction d’Élise Mertens)

Wickmayer butte sur Diatchenko en finale

Yanina Wickmayer (WTA 126) n’a pas remporté la finale du simple dames au tournoi de tennis ITF W60 de Shrewsbury, épreuve en salle sur surface dure dotée de 60 000 dollars, samedi en Angleterre. (+ plus d’infos ici)

Pas de onzième titre challenger pour Darcis

Malgré le gain du premier set, Steve Darcis (ATP 313) n’est pas parvenu à remporter, dimanche à Cherbourg, son 11e titre sur le circuit Challenger de tennis. (+ plus d’infos ici)