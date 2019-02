P2: nouveau triplé de Murtezi, Morialmé surpris par Neffe, Malonne corrigée par le FCO

Andenne sort gagnant de sa rencontre face à Floreffe… et de la P2A: Jemeppe et Fernelmont ayant perdu des plumes, le leader andennais «s’échappe» et le FCO remonte sur le podium. Bien accroché par Tarcienne, Chevetogne a subi son 2e match nul de la saison en P2B. Quant aux joueurs de Morialmé, c’est une 1e défaite à la maison qu’ils inscrivent au calendrier.

P2A: Jemeppe galevaude, Malonne corrigée, drôle de partie entre Fernelmont-Hemptinne et Wépion B

Match fou entre Fernelmont et WépionB. Dos à dos et sans le moindre but à la mi-temps, la recnontre gagne en intensité à tous les niveaux après le repos: 8 buts inscrits durant les 45 dernières minutes, 3 exclusions et un coach visité, irrité, qui s’attend à une certaine suspension… Score final: 4-4. Sur les deux plus hautes marches du podium, c’est Andenne qui tire son épingle du jeu: les Oursons s’imposent 3 buts à 0 face à Floreffe, tandis que dans le même temps, Jemeppe s’est heurté à une vaillante équipe de Aische B (0-0). Andenne maintient une avance de 3 points sur son dauphin.

Dans les autres matches de ce dimanche, on retirendra la défaite surprenante (dans les chiffres) de Malonne. Les Verts recevaient le FCO Namur et se sont inclinés 2-6. Jolie revanche des Olympiens qui avaient été eux aussi largement battus lors du match aller (1-5).

Lustin et Namur B s’englutinent encore un peu plus en bas de classement avec des défaites à domicile contre Gembloux et Jambes.

P2B: Neffe met la pression sur Morialmé, Chevetogne, Schaltin et Dion tenus en échec

Si les places au classement de la série B n’ont guère changé, les écarts, eux, se sont resserrés en ce dimanche soir. Malgré son match nul (1-1) à Tarcienne, le leader Chevetogne garde une belle avance sur le deuxième. En revanche, Morialmé, en actant sa première défaite à domicile (0-3), voit Neffe revenir à deux unités de la deuxième place.

Schaltin et Petigny-Frasnes n’ont pas réussi à se départager ni à inscire de buts. Dion a également quitté son match avec un seul point suite au partage face à Surice (2-2).

Il est aussi à préciser que les places pour le tour final ne se gagneront pas aisément… Seuls 4 points séparent désormais Surice (10e) de Dion (5e). Havelange et Haversin ont fait la bonne opération en battant Lisogne-Thynes et Assesse.

