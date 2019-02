Scorpions et Europe aux Lokerse Feesten

Le festival Lokerse Feesten a ajouté deux noms à son affiche. Les groupes de hard rock et metal Scorpions et Europe se produiront à Lokeren le dimanche 4 août, soit la «journée hard rock» des Fêtes, habituellement un jour assez populaire du festival qui s’étale du 2 au 11 août.

Cette journée aura cette année également une programmation en intérieur, a annoncé l’organisation. D’autres noms devraient rapidement s’ajouter, alors que les présences d’Oscar and The Wolf, The Offspring, NOFX, Heideroosjes et The Damned étaient déjà connues.

On doit aux Allemands de Scorpions des tubes aussi divers que Rock you Like a Hurricane, Wind of Change et Still Loving You.

Europe, groupe originaire de Suède et bien connu pour ses coupes de cheveux, a quant à lui fondé sa carrière populaire sur le tube The Final Countdown.

