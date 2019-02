D3 Amateurs: Braine renoue avec la victoire, Onhaye s'impose largement, Givry coince encore

Large menu pour les matches de D3A et B Amateurs ce dimanche. Découvrez l'ensemble des compte-rendus... avec quelques surprises.

D3A Amateurs

J Tamines - CS Pays Vert Ostiches-Ath 0-4

Buts : Hospied (0-1, 19e ; 0-2, 39e), Leleux (0-3, 46e), Vandeville (0-4, 62e)

Un dimanche à rayer des mémoires pour Tamines qui n'a pas existé dans ce match face au Pays-Vert. Très sèchement battus, les Sambriens ont concédé quatre buts : Hospied (2), Leleux et Vandeville ont été les buteurs côté athois.

Entente Binchoise - Jette 2-2

Buts : Staes (1-0, 5e), Mutombo (2-0, 27e), Ruiz Cerqueira (2-1, 34e), NC (2-2, NC)

Alors qu'ils se livraient un match important dans le bas de classement, Binche (15e) et Jette (13e) n'ont pu se départager. Les Binchois avaient pourtant, semble-t-il, fait le plus dur en menant 2-0 à la demi-heure, mais les Jettois ont bien réagi pour recoller au score.

CS Brainois - AQ Mons 5-1

Buts : Maeyens (1-0, 14e), Depotbecker (2-0, 16e ; 3-0, 20e), Radonic (3-1, 26e), Weynants (4-1, 78e), Arrivas (5-1, 89e)

Le leader a tenu son rang, c'est le moins que l'on puisse écrire, face à Quévy Mons. Les Brainois retrouvent le chemin du succès en championnat d'une belle manière et répondent à la victoire de Namur hier.

Stockel - Wavre Sports 0-1

But : Alcazar (0-1, 47e)

Exclusion : Demeur (88e - Stockel)

Stockel, toujours lanterne rouge, s'est incliné à domicile face à Wavre, qui prend des points importants. Alcazar, buteur dès le début de la deuxième période a été le seul à alimenter le marquoir. Un but qui suffit à Wavre pour empocher trois points précieux.

Ganshoren - Tournai 1-1

Buts : Tchoutang (1-0, 37e), El Ghandor (1-1, 65e)

Dans une position compliquée au classement, Ganshoren a pris un bon point à domicile contre Tournai (4e). Les Bruxellois ont mené, via un tir de Tchoutang en lucarne, les Tournaisiens ont répliqué peu après l'heure de jeu via El Ghandor. Les deux équipes se sont quittées dos à dos.

D3B Amateurs

Onhaye - Huy 4-1

Buts : Hendrick (1-0, 4e), B. Delplank (2-0, 12e), Lambert (3-0, 46e), Hotton (3-1, 59e), Gilain (4-1, 65e)

Les Walhérois ont dominé leur sujet face à Huy. Mis sur du velours après 12 minutes (2-0) via Hendrick et B. Delplank, Onhaye a enfoncé le clou en début de deuxième (3-0, 46e). La réduction du score n'a rien changé, puisque Gilain recreusait l'écart et fixait les chiffres à 4-1.

Condrusien - Stockay 1-2

Buts : Brncic (0-1, 2e), Hébette (1-1, 65e), Legros (1-2, 86e)

Au Condrusien, le leader s'est imposé... de justesse et dans la douleur face à des valeureux cinaciens. Brncic ouvrait le score rapidement mais Hébette signait l'égalisation côté condrusien. Il fallait attendre la 86e pour voir le leader émerger et s'imposer par le plus petit écart.

Verlaine - Warnant 1-1

Buts : Belme (0-1, 37e, pén.), Guillaume (1-1, 61e)

Entre deux équipes très proches et bien classées, personne n'a tiré son épingle du jeu. Verlaine et Warnant se sont quittés sur un match nul, qui leur permet de rester tous deux au contact du groupe de tête.

Richelle - Meix-Devant-Virton 3-0

Buts : Spano (1-0, 40e), Muzzarelo (2-0, 50e, pén.), Servais (3-0, 55e)

Après sa victoire sur Givry, Richelle s'est offert Meix, avec des buts de Spano, Muzzarelo et Servais. Une large victoire 3-0 sans conteste qui leur permet de recoller à Givry, battu, et de se rapprocher de Stockay.

Oppagne - Aywaille 0-0

Givry - Mormont 1-2

Buts : Schinkus (1-0, 51e, pén.), Hébette (1-1, 76e), Matafadi (1-2, 92e)

Exclusion : Villalba (56e - 2e jaune)

0 sur 9. C'est le bilan des Givrytois sur les trois derniers matches. Surpris cette fois par Mormont qui a émergé dans les arrêts de jeu, Givry voit Richelle recoller et Stockay prendre ses distances en tête de la D3B.

Sprimont - Herstal 4-2

Buts : Akdim (1-0, 32e, pén.; 2-0, 45e+2, pén.), El Farsi (1-2, 47e), Soto Munoz (2-2, 72e, pén.), Beltrame (3-2, 84e), Aksu (4-2, 88e)

Longtemps indécis, ce match a finalement souri à Sprimont qui s'est détaché dans les dix dernières minutes. Sprimont menait 2-0, via deux pénaltys, avant que Herstal ne recolle sur un autre pénalty. Beltrame et Aksu inscriront les buts décisifs.