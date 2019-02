Accident à La Roche: un motard rate un virage, son pronostic vital est engagé

Un accident est survenu peu après 15 heures sur la route reliant Samrée et La Roche-en-Ardenne. Dans la descente, un motard a raté un virage. Il a pris l’accotement et a terminé sa course en contrebas dans les bois.

L’hélicoptère de Bra-sur-Lienne est intervenu, de même que plusieurs ambulances, les pompiers et la police. Les secouristes ont dû descendre dans les bois afin de positionner la victime sur une civière et la remonter.

Selon la centrale Cozilux, l’homme est polytraumatisé. Il souffre de plusieurs fractures. Son pronostic vital est engagé. Il a été emmené en hélicoptère au CHU de Liège