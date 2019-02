Suède: Neuville 3e du rallye et 2e de la Power Stage, Tanak prend la tête

Thierry Neuville s’est classé 3e du rallye de Suède ce 17 février à l’issue de la Power Stage qu’il termine aussi au 2e rang. le Belge peut nourrir quelques regrets: sa position sur les routes enneigées et quelques erreurs lui coûtent sans doute la 2e place finale. Tanak l’emporte et prend la tête du championnat.

Thierry Neuville s’est classé 3e du rallye de Suède, disputé ce week-end comme 2e manche du WRC 2019. Il complète un podium composé de deux nordiques: Tanak (Toyota) et Lappi (Citroën), qui ne devance la Hyundai du Belge que de 3 secondes. Neuville, qui empoche aussi les 4 points de la 2e place de la Power Stage, termine à 56,7 secondes du vainqueur Estonien. Ce dernier remporte sa 7e victoire en WRC et prend la tête du championnat en faisant le carton plein avec le meilleur chrono de la spéciale finale.

PODIUM🥉for us in @RallySweden ! We take the third position of the overall classification! Happy with that! Second podium in a row and good points for both Championships. 💪🏼😁🚀🇧🇪🎉#WRC #HMSGOfficial #DareWinCelebrate #TN #NG pic.twitter.com/T3ohsgXtOp