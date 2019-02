Route de la Laine: le chantier (vraiment) relancé ce 15 mars

Un giratoire et des tronçons à finir depuis des années. Depuis une éternité. EdA

L’information a été confirmée par le Ministre ET par l’entrepreneur lui-même. Une réunion de riverains est promise le mardi 12 mars au centre administratif.

Il y a déjà eu tellement d’effets d’annonce que les riverains, les médias et les autorités communales ne savent plus sur quel pied danser depuis des années lorsqu’il s’agit d’aborder la reprise du calamiteux chantier de la route de la Laine.

Une double assurance confirmant le début du chantier

Cependant, Mathilde Vandorpe ose l’affirmer: les engins de chantier vont bien apparaître dans moins d’un mois. La députée mouscronnoise indique avoir reçu la confirmation non seulement du Ministre en charge du dossier, Carlo Di Antonio, mais également - et c’est là qu’on peut se dire qu’il y a moins à remettre la communication en question, cette fois - de l’entrepreneur appelé à intervenir. Un chantier de 200 jours ouvrables, ce qui équivaudrait à un an.

Une réunion de riverains se met en place afin de communiquer différents éléments et de répondre aux questions. Elle se déroulera le mardi 12 mars, en soirée, au centre administratif. Un courrier officiel de la Ville sera glissé prochainement dans les boîtes aux lettres aux abords du chantier.

Le SPW attendait des documents... qu’il avait en sa possession!

Pour rappel, le dernier motif expliquant en décembre 2018 un énième report du chantier était proprement scandaleux et avait été mis à la lumière du jour par la députée cdH: le SPW disait attendre des documents importants de la part de l’IEG et d’Ipalle pour pouvoir commencer. Des paperasses administratives que les deux structures de la région avaient envoyées et qui étaient tout simplement perdues dans les bureaux de la Région wallonne...