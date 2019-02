VIDÉOS | Julien Clerc frustre Mika et impressionne Soprano avec son verlan

Lors de la deuxième émission de The Voice France, la bataille entre les coaches a été marquée par la nouvelle règle utilisée par Julien Clerc.

The Voice est aux heures des duels en Belgique. En France, la huitième édition a, quant à elle, démarré samedi dernier. Hier soir, plusieurs candidats ont séduit les quatre jurés de cette saison: Jenifer, Mika, Soprano et Julien Clerc.

Pour la première fois de sa vie, le jeune Antso a performé sur scène. Une prestation qui a plu à Mika et Julien Clerc.

Mais Mika n’a pas pu se battre pour obtenir ce candidat. Julien Clerc a utilisé la nouvelle règle du jeu pour bloquer son compère.

Hilare, l’interprète de «Ma préférence» s’est alors exprimé en verlan pour montrer sa satisfaction. «Alors vous avez vu: qué-blo», lance-t-il à Mika. Cette pique envoyée par le chanteur de 71 ans a eu le don de faire rire Soprano, un des deux autres jurés.

«Un coup de maître», salue Jenifer.

Antso fait donc partie de l’équipe de Julien Clerc. Il a séduit le juré avec son interprétation de «Talking About A Revolution» de Tracy Chapman.

Lors de la première émission, la dynamique et excentrique Poupie s’était fait remarquer avec son interprétation de «Me, Myself and I» de G-Eazy et Bebe Rexha.