L’improbable finale Reilly Opelka-Brayden Schnur à New York

Schnur n'avait joué que 5 matchs sur le circuit ATP avant ce tournoi de New York.

L’Américain Reilly Opelka (ATP 89) et le Canadien Brayden Schnur (ATP 154) vont disputer dimanche à Long Island, au tournoi ATP 250 de New York disputé sur surface dure et doté de 694.995 dollars, leur première finale sur le circuit, au terme d’une semaine où ils ont, chacun, enchaîné les surprises.

Opelka a fait mordre la poussière en demi-finale au grand favori, son compatriote John Isner (ATP 9), battu 6-7 (8/10), 7-6 (16/14), 7-6 (7/4) après deux heures et 31 minutes de jeu.

Isner a pourtant eu six balles de match dans le jeu décisif du 2e set.

Présenté comme le meilleur serveur du circuit, il s’est fait prendre à son propre jeu par Opelka, qui a distillé 43 aces, soit cinq de plus que son adversaire.

Avec un total de 81 aces, Opelka et Isner, qui culminent tous à deux à plus de deux mètres, ont explosé le précédent record du circuit ATP, 71 aces servis lors du match entre l’Australien Nick Kyrgios et Ryan Harrison en début d’année à Melbourne.

Opelka avait déjà battu Isner en 2019, au premier tour de l’Open d’Australie, où David Goffin l’avait éliminé au premier tour en 2017

À 21 ans, l’ancien vainqueur du tournoi de Wimbledon junior sera favori de sa première finale, face à un joueur inconnu du grand public.

Schnur l’inconnu

Avant cette semaine à New York, Brayden Schnur, 23 ans, affichait à son bilan sur le circuit ATP cinq défaites en cinq matches.

Passé par les qualifications pour entrer dans le tableau principal, il a dû repousser deux balles de match au 2e tour contre l’Américain Steve Johnson (ATP 34), avant de s’imposer 6-4, 4-6,7-6 (7/4).

Il a ensuite bataillé pendant 2 h 39 minutes, soit le plus long match du tournoi, pour venir à bout de l’Italien Paolo Lorenzi (ATP 111) 6-7 (7/9), 7-6 (7/5), 7-5, soi.

En demi-finale, il a fait plier un autre joueur d’expérience, l’Américain Sam Querrey (ATP 49) en trois sets 7-6 (9/7), 4-6, 6-3.

En cas de victoire dimanche et de premier titre, le Québecois fera son entrée dans le top 100 mondial. Il empochera un chèque de 119.000 dollars, qui équivaudra la moitié de ses gains totaux depuis qu’il est passé professionnel en 2016.