Formula E: Di Grassi chipe la victoire à un Wehrlein en panne sur la ligne d’arrivée à Mexico

Pour gagner en Formula E, il faut tenir l’énergie de sa batterie jusqu’à la ligne d’arrivée. C’est ce que l’Allemand Wehrlein a appris ce samedi à Mexico... ça s’est bien passé pour le Belge D’Ambrosio qui reprend la tête du championnat. Par contre, le cauchemar ne cesse pas pour Vandoorne.

Le Brésilien Lucas Di Grassi (Audi) a remporté le ePrix de Mexico samedi au terme d’une fin de course invraisemblable où il a dépassé in extremis l’Allemand Pascal Wehrlein.

Sur le fil, Di Grassi s’est faufilé pour passer Wehrlein sur la ligne, alors que ce dernier était tombé en panne dans les derniers mètres.

Le pilote allemand avait signé sa première pole position pour sa troisième course seulement en Formule électrique. Loin de l’emporter, il a fini 6e seulement, pénalisé de cinq secondes pour avoir coupé une chicane dans le dernier tour.

What a race from @LucasdiGrassi and what an atmosphere again in Mexico City. We just love this race! #OwnEverySecond #ABBFormulaE #FormulaE #MexicoCityEPrix #etron #ProgressFeelsElectric pic.twitter.com/Ux4JmwzwaQ