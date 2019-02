Jupiler Pro League - Le Club Bruges remet son titre en jeu contre Genk cet après-midi au Jan Breydel

(Belga) Même si Mouscron et le Cercle de Bruges qui ont rendez-vous ce soir (20h00) au Canonnier, peuvent être gratifiés d'une bonne campagne, avec plus d'un point par match en moyenne, le Super Sunday offert aux amateurs de la Jupiler Pro League de football n'est à nouveau complet qu'aux deux tiers. Mais aucun d'eux ne s'en plaindra, tant sont attrayantes ces deux grosses affiches dominicales.

Il est en effet à peine exagéré de considérer que le Club Bruges remet pratiquement son titre en jeu contre Genk, qui compterait 14 points d'avance s'il remportait ce duel des "Européens". Ce qui même en tenant compte de la future division des points par deux, ferait beaucoup. Mais on en est évidemment pas encore là, d'autant que "l'affaire Pozuelo" risque d'avoir entamé le moral des troupes de Philippe Clement, qui revient lui en grand seigneur au Jan Breydel. L'Antwerp serait le premier à se réjouir d'un exploit limbourgeois qui lui permettrait, en cas de victoire sur Anderlecht, de s'emparer de la deuxième place. D'autres scénarios lui seraient également favorables, mais moins. Reste cependant pour le Great Old à prendre la mesure des mauves, ou au minimum de les tenir en échec, alors que ceux-ci ne sont pas seulement dans l'obligation de faire enfin honneur à leur matricule 35, de loin le plus titré du Royaume, mais aussi de prendre des points. Parce qu'à ce jour, alors que la ligne d'arrivée n'est plus tellement loin, deux équipes au moins, La Gantoise et Charleroi, qui en totalisent 38, comme lui, ont encore toutes les raisons d'espérer arracher au Sporting bruxellois, le sixième et dernier ticket pour le Playoff 1. Un scénario-catastrophe complètement inédit, qui enverrait ce dernier croiser le fer avec des formations de Proximus League (D1B) en Playoff 2. Ce serait d'ailleurs peut-être l'occasion de prendre une bonne revanche sur l'Union Saint-Gilloise, son bourreau en Croky Cup. Ce qui l'on s'en doute, n'est pas pour autant l'objectif du moment! (Belga)