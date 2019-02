Tennis/WTA Doha - Le coach David Taylor estime qu'il y a une place pour Mertens dans le top féminin

(Belga) David Taylor, le coach d'Elise Mertens (WTA 21), était très heureux du triomphe de la Limbourgeoise samedi au tournoi WTA Premier sur dur de Doha, doté de 916.131 dollars. L'Australien, 46 ans, l'a confié aux médias présents au Qatar après la victoire de sa nouvelle protégée, 3-6, 6-4 et 6-3 en finale contre Simona Halep (WTA 3).

"C'est un immense pas en avant", a-t-il expliqué. "Son début de saison avait été correct, pas mauvais. Même si elle a déjà été Top 15, elle a fait l'effort de changer sa programmation pour qu'elle ressemble davantage à celle d'une joueuse du top. Elle essaie de gagner les points dans les grands tournois. C'est une des plus grandes bosseuses que j'ai jamais coachée. Quand tu travailles aussi dur et que tu as du talent, tout est possible. Il y a une place pour elle dans le top du tennis féminin", a-t-il ajouté. David Taylor a d'ailleurs aussi sa part dans le succès d'Elise Mertens au Qatar. C'est en effet lui qui, comme le règlement l'autorise dans les tournois WTA, est venu remettre la n°1 belge sur les rails dans cette finale contre Simona Halep, alors qu'elle n'en menait pas large et était dominée 6-3, 2-0 par la Roumaine. "Elise était très frustrée parce que Simona avait réponse à tout", a-t-il poursuivi. "Elle suivait pourtant bien la tactique. Contre une autre joueuse, elle aurait été récompensée plus rapidement, mais contre Simona, il faut davantage construire le point. Ce jeu, pour revenir à 2-1, a été la clé, je pense. Ensuite, elle a commencé à y croire. Je pense qu'elle a beaucoup appris sur elle-même ce soir, sur ce qu'elle est en mesure d'accomplir". (Belga)