Tennis/WTA Doha - Simona Halep battue par Elise Mertens: "Elle a été plus forte, elle était plus fraîche"

Simona Halep (WTA 3) n'a pas réussi à remporter pour la deuxième fois de sa carrière le tournoi WTA Premier de Doha, samedi au Qatar. La Roumaine, 27 ans, semblait pourtant partie pour triompher, alors qu'elle menait 6-3, 2-0 en finale, mais Elise Mertens (WTA 21) n'a pas lâché et a fini par s'imposer 3-6, 6-4, 6-3.

"J'ai manqué d'énergie, j'étais vraiment fatiguée dans le troisième set. Il aurait fallu que je sois à 100% pour gagner un tel match", a-t-elle expliqué. "Mais Elise a mérité sa victoire, elle a été plus forte, elle était plus fraîche. Je n'en fais pas un drame. J'ai senti la fatigue monter tout au long de la semaine et hier (NdlR: après sa victoire contre l'Ukrainienne Svitolina). Je l'avais battue l'an dernier, mais on avait joué sur terre battue, donc c'est un peu différent. Mes coups n'étaient pas assez puissants pour la mettre en difficulté", a ajouté la Roumaine, qui avait aussi dû faire appel au kiné pour soigner une ampoule. Vancue, Simona Halep n'était toutefois pas abattue après sa défaite contre Elise Mertens. L'ancienne n°1 mondiale, coachée pour la première fois par Thierry Van Cleemput au Qatar, considére avoir vécu une belle semaine. "Je suis fière d'avoir réussi à atteindre une nouvelle finale. Et de mes matches contre Goerges, Tsurenko et Svitolina. J'ai réussi à revenir de situations délicates dans certaines rencontres, j'ai pu tester mon mental. Il a été très solide. Aujourd'hui, j'ai mené, mais je n'avais plus assez d'énergie pour gagner. Donc, je pense que c'est un très bon tournoi. Ce n'est que le deuxième mois de l'année. Je redeviens n°2. Ce n'est pas mal. Je vais rêver de la place de n°1", a-t-elle assuré.