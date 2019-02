Tennis/WTA Doha - Mertens, qui a battu Halep en finale à Doha: "C'est pour ça qu'on joue au tennis"

(Belga) Elise Mertens (WTA 21) était aux anges, samedi soir, après avoir remporté le plus grand titre de sa jeune carrière au tournoi WTA Premier sur dur de Doha, doté de 916.131 dollars. La Limbourgeoise, 23 ans, a créé l'exploit en battant Simona Halep (WTA 3), 27 ans, encore n°1 mondiale à l'Australian Open en janvier, 3-6, 6-4 et 6-3 après avoir été menée 6-3, 2-0.

"C'est pour ça qu'on joue au tennis, pour battre ces joueuses du Top 10, pour gagner des titres de ce genre", a-t-elle confié après sa victoire. "Je suis très contente de la façon dont j'ai joué cette semaine, du processus. Je jouais moins bien au début puis, au fur et à mesure, ça s'est amélioré. Le fait d'avoir battu deux joueuses du Top 10 (NdlR: Kiki Bertens et Angelique Kerber) m'a donné beaucoup de confiance. J'ai trouvé la solution aujourd'hui, même si c'était mal parti au premier set. C'est une grande joueuse, mais j'ai continué à croire que je pouvais le faire". Il s'agit de la cinquième victoire en tournoi pour Elise Mertens, qui a toutefois dû faire appel à deux reprises à son coach, l'Australien David Taylor, de même qu'au kiné de la WTA, pour y parvenir. "Il m'a dit de rester positive, de rester dans le match, que je méritais d'être là en finale après le tennis que j'avais pratiqué cette semaine. Ce n'est pas que j'étais nerveuse, mais mes frappes étaient trop longues", a-t-elle poursuivi. "Il m'a dit d'être agressive, de ne pas reculer, de ne pas la laisser jouer. C'était ça, le principal conseil. Continuer à accélérer, la faire courir, finir certains points à la volée. Le kiné, lui, m'a posé un tape au dos pour le bloquer. Elle frappait vraiment très bien la balle, c'était très propre. Mais j'ai continué à me battre. Garder mon service a été très compliqué, surtout au premier set, mais je suis restée positive", a-t-elle conclu. (Belga)