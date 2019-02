Evacuation en cours d'un spéléologue qui a fait une chute dans la grotte du Trou Bernard

(Belga) Le spéléologue de 63 ans qui a fait une chute de 15 mètres dans le gouffre du Trou Bernard, situé dans la commune d'Yvoir en province de Namur, devrait être extrait par les équipes de secours d'ici dimanche à 01h00 du matin, a confirmé à Belga Benoît Lebeau, président de Spéléo-Secours, organisme spécialiste du sauvetage en milieu souterrain en Belgique.

La victime, originaire du nord du pays, présente plusieurs fractures mais est consciente. Elle est désormais accompagnée d'un médecin qui l'a rejoint dans la cavité à 75 mètres de profondeur. Le blessé est maintenu au chaud pour éviter une hypothermie. Les secours sont en contact avec le spéléologue et le médecin par radio. Plusieurs équipes de sauvetage sont aussi sur place, elles ont agrandi des passages de la grotte et placé des cordages spécifiques pour permettre le transport d'une civière. L'évacuation du sexagénaire a débuté vers 21h30 et les opérations sont toujours en cours. La victime a déjà été déplacée via certains passages pour atteindre une zone souterraine plus spacieuse, mais d'autres passages plus étroits doivent encore franchis. Le président de Spéléo-Secours prévoit la fin de l'intervention de sauvetage vers 01h00 du matin dimanche. Le blessé sera alors transporté à l'hôpital de Mont-Godinne. Le Trou Bernard est l'une des grottes les plus profondes de Belgique. (Belga)