Tour de Colombie: Julian Alaphilippe prend le pouvoir après son succès dans la 5e étape

Julian Alaphilippe a remporté samedi la 5e étape du Tour de Colombie cycliste (2.1). Le Français de 26 ans a donné à son équipe Deceuninck – Quick Step la troisième victoire d’étape cette épreuve par étapes.

Il a également pris la tête du classement au terme des 176,8 km disputés autour de La Union.

Alaphilippe faisait partie d’une grande échappée qui avait rapidement pris les devants. Au sprint, le lauréat du maillot à pois du dernier Tour de France a battu ses quatre derniers compagnons d’échappée. Le Colombien Miguel Angel Lopez s’est classé deuxième, devant l’Equatorien Richard Carapaz et son compatriote Daniel Martinez. Bob Jungels, le coéquipier luxembourgeois d’Alaphilippe, qui portait le maillot de leader après sa victoire d’étape vendredi, a terminé sixième à 42 secondes.

Au classement général, Alaphilippe a désormais 8 secondes d’avance sur Martinez et 23 sur Lopez. Le classement est encore loin d’être définitif. Dimanche, le Tour de Colombie se termine par une étape entre Retiro à l’Alto de Palmas, avec une montée finale de plus de 15 km à 6,7% de moyenne qui amènera les coureurs à 2519 mètres d’altitude.

Alaphilippe signe déjà son 3e succès de l’année, après les 2e et 3e étapes du Tour de San Juan fin janvier, et le 21e de sa carrière. Le «Wolfpack» de Deceuninck-Quick Step a porté à huit le nombre de ses bouquets en 2019, dont deux samedi avec Philippe Gilbert au Tour de la Provence et Alaphilippe dans celui de Colombie.