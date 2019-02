Berlinale 2019: l’Ours d’or à «Synonymes» de l’Israélien Nadav Lapid

L’Ours d’or du Festival du film de Berlin a été décerné samedi soir au film «Synonymes» de l’Israélien Nadav Lapid, retraçant l’histoire d’un jeune Israélien qui rejette son pays et sa langue pour venir vivre à Paris.

Le réalisateur a indiqué en recevant son prix que son film pourrait créer «un scandale en Israël». Mais, a-t-il ajouté, «j’espère que les gens pourront comprendre que la fureur, la rage, l’hostilité, la haine et le mépris arrivent seulement entre frères et sœurs, quand il y a un attachement solide et de fortes émotions».

AFP Les prix d’interprétation masculine et féminine sont allés aux acteurs du film chinois «So Long, my son» de Wang Xiaoshuai, long métrage sur l’impact de la politique de l’enfant unique dans le pays.

La Chinoise Yong Mei et le Chinois Wang Jingchun incarnent un couple marqué par la perte d’un enfant, dont le film raconte l’histoire sur trois décennies après la Révolution culturelle, des années 1980 aux années 2010.

Prix du jury pour un film français sur la pédophilie dans l’Église

Le festival de Berlin a décerné samedi soir son Prix du Jury au film «Grâce de Dieu» du réalisateur français François Ozon sur les scandales d’abus de pédophilie dans l’Église catholique.

Reporters/DPA «Ce film essaie de rompre le silence d’institutions puissantes» sur ces affaires d’abus sexuels d’enfants de la part de membres du clergé, a déclaré le metteur en scène français en recevant sa récompense. «Je veux partager ce prix avec les victimes d’abus sexuels», a-t-il ajouté, très ému.

Le prix lui a été décerné par le jury de la Berlinale présidé par la comédienne française Juliette Binoche.

Le film retrace l’histoire de victimes dans l’affaire Barbarin, un scandale en pleine actualité judiciaire en France. Tourné en secret l’an dernier, «Grâce à Dieu» raconte la naissance de l’association de victimes «La Parole Libérée», fondée à Lyon en 2015 par d’anciens scouts abusés par un prêtre pédophile, Bernard Preynat.

Le film suit trois d’entre elles, incarnées à l’écran par les acteurs Melvil Poupaud, Denis Ménochet et Swann Arlaud.

Le sujet est en pleine actualité en France, alors que s’est tenu début janvier à Lyon (centre-est) le procès du cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, et de cinq autres personnes pour non-dénonciation d’agressions sexuelles pédophiles. Le jugement est attendu le 7 mars.

Mis en examen pour agressions sexuelles depuis janvier 2016, le père Preynat pourrait lui être jugé cette année.

L’affaire a rattrapé François Ozon, puisque l’un des avocats du père Preynat l’a assigné vendredi en référé pour obtenir un report de la sortie de son film en France, prévue le 20 février.

Cette assignation, qui menace la sortie du film, est intervenue au lendemain de la mise en demeure du cinéaste par Régine Maire, ancienne membre du diocèse de Lyon jugée aux côtés du cardinal Barbarin, pour qu’il retire son nom du film.