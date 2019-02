Yanina Wickmayer, battue en finale du simple, gagne ensuite celle du double

Yanina Wickmayer (WTA 126) n’a pas remporté la finale du simple dames au tournoi de tennis ITF W60 de Shrewsbury, épreuve en salle sur surface dure dotée de 60 000 dollars, samedi en Angleterre.

La N.4 belge s’est consolée en gagnant ensuite celle du double en compagnie de l’Australienne Arina Rodionova. La paire belgo-australienne a battu après 1h15 de jeu l’équipe formée de la Britannique Freya Christie et de la Russe Valeria Savinykh 6-2 et 7-5.

Plus tôt dans la journée, «Wicky» avait été battue en trois manches et 2h21 de jeu par la Russe Vitalia Diatchenko (WTA 127) 5-7, 6-1 et 6-4 dans ce match qui opposait les deux premières têtes de série.

Outre ses cinq titres WTA, et un en 125K Series, Wickmayer, 29 ans, compte 11 titres ITF en simple à son palmarès. Elle possède désormais onze titres ITF en double auxquels il faut ajouter deux succès en tournois WTA et un en 125 K Series.