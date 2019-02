Pour protester contre la marque Gucci, le rappeur 50 cent brûle un t-shirt d’une valeur de 350 euros

À la suite d’une mise en vente d’un pull à col roulé Gucci, le rappeur américain 50 cent a décidé de boycotter la marque italienne. Le vêtement en question est jugé raciste. Le rappeur a dès lors mis le feu à un t-shirt d’une valeur de 350 euros pour protester.

La marque italienne Gucci et 50 cent, c’est fini. Le rappeur américain s’est filmé en train de mettre le feu à un t-shirt d’une valeur de 350 euros.

La marque italienne est accusée de racisme par certains. La cause? La mise en vente d’un col roulé noir dont les motifs reproduisaient une «blackface». Le chanteur a dès lors annoncé un boycott de la marque. «Je dois me débarrasser de tout le Gucci que j’ai à la maison», a écrit 50 Cent sur son compte Instagram. «Je n’achèterai plus leur marque.»

Et il a commencé son boycott par brûler un des t-shirts de la marque qu’il possédait. À la suite de ce tweet, il a déclaré qu’il allait donner tout ce qu’il possédait de la marque aux sans-abri.

Si la marque italienne s’est ensuite excusée par rapport à la polémique causée par la vente de ce col roulé, cela n’a pas calmé le rappeur américain. Il s’en prend désormais aux célébrités qui portent toujours cette marque, comme le boxeur Floyd Mayweather.