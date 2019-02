Mikaela Shiffrin remporte un 4e titre d’affilée, record en slalom

L’Américaine Mikaela Shiffrin, 23 ans, a remporté son quatrième titre d’affilée en slalom, ce qui constitue un record, tous sexes confondus, samedi en Suède, aux Mondiaux d’Are de ski alpin.

La skieuse de Vail (Colorado), 23 ans, déjà sacrée en super-G et en bronze sur le géant en Suède, et qui souffrait pourtant d’un refroidissement, a largement devancé en 1:57.05 la Suédoise Anna Swenn Larsson (de 58/100) et la Slovaque Petra Vhlova (de 1.03), gagnante du géant.

La Suissesse Wendy Holdener, médaille d’or du combiné et meilleur temps de la première manche devant entre autres Shiffrin, troisième, a enfourché dans la seconde.

Kim Vanreusel a pour sa part signé le 32e chrono, à 11:40 de Shiffrin, et Marjolein Decroix, 42e de la première manche, n’est pas arrivée en bas de la seconde.

Le slalom messieurs clôturera ces mondiaux suédois de ski alpin dimanche.