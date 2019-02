Quatrième du 800 m à Birmingham, Renée Eykens se qualifie pour l’Euro indoor

Renée Eykens, quatrième en 2:02.15, son nouveau record personnel, du 800 mètres de la réunion, d’athlétisme en salle de samedi à Birmingham, a ainsi validé son ticket pour l’Euro d’athlétisme indoor de Glasgow (du 1er au 3 mars), le temps minimum à réaliser étant en effet de 2:02.72.

Renée Eykens n’avait encore jamais couvert la distance en moins de 2:03.76 (2:00.00 outdoor).

La victoire sur ce 800 mètres du World Indoor Tour à Birmingham est revenue en 2:01.16 à la Britannique Shelayna Oskan-Clarke.

Eykens rejoindra Glasgow en compagnie d’Eline Berings, Hanne Maudens, Robin Hendrix, Thomas Van der Plaetsen et Ismael Debjani. Sans compter les relais masculin et féminin du 4x400 mètres, et les athlètes qui réussiront le minimum dans leur discipline dimanche au National indoor de Gand.