Course-poursuite sur le ring à Bruxelles: une voiture de police endommagée

Une course-poursuite a démarré samedi en début d’après-midi sur le ring de Bruxelles pour se terminer à Huizingen, selon une information du quotidien La Dernière Heure (DH) confirmée par le porte-parole du Parquet de Bruxelles. Il n’y a pas eu de blessé.

L’individu poursuivi s’est mis à rouler en direction des policiers. Il a pu être intercepté. Un véhicule de police a été endommagé.

Les préventions retenues à l’encontre du chauffard sont tentative de meurtre et entrave méchante à la circulation. Une observation psychiatrique a été ouverte pour évaluer si le suspect est, ou non, perturbé à cause de troubles de cet ordre.