VIDEO | Des coulées de boues détruisent des maisons et des routes aux États-Unis

Des coulées de boue, provoquées par de fortes précipitations, ont ravagé toute une région dans le nord de la Californie, aux États-Unis. Une maison a été entièrement détruite.

Si le temps de cette fin de semaine en Belgique est dégagé et ensoleillé, ce n’est pas le cas pour tous les autres pays. Aux États-Unis, et plus particulièrement dans le nord de la Californie, d’importantes précipitations se sont abattues dans la région. Ces chutes d’eau ont provoqué des coulées de boue, qui ont endommagé les canalisations de gaz ce vendredi. Une maison et des routes ont d’ailleurs été entièrement détruites par ces coulées de boue.

Ces intempéries n’ont fait aucune victime. Seule une femme a été piégée sous les débris de sa maison mais elle a été vite secourue par les habitants de la région.

Ces fortes chutes de pluie ont commencé dans la soirée du mardi 12 février et se sont intensifiées en fin de semaine. Elles progressent désormais vers le sud de la Californie.