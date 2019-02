VIDÉO | Un hard rock métalleux s’est inscrit à The Voice France

Un nouveau genre musical fera son apparition ce samedi à The Voice France: le hard rock. Un candidat hard rock métalleux venu tout droit de Polynésie s’est inscrit et compte bouleverser les genres.

Du jamais vu dans l’émission. Un hard rock métalleux, venu tout droit de la Polynésie, s’est inscrit à la huitième saison de The Voice France. En avant-première, My TF1 a sorti un teaser de cet épisode. Et une chose est sûre: le chanteur compte bouleverser les genres à l’aide du hard rock. Avec des tatouages qui recouvrent la majorité de son corps, le polynésien compte tout faire pour décrocher le graale et être sélectionné par un des membres du jury.

Est-ce que Mika, Julien Clerc, Jennifer ou encore Soprano vont le prendre dans son équipe? Verdict ce samedi soir sur TF1.