All Star Game NBA: la sélection américaine bat la sélection mondiale... c’était déjà 83-71 à la pause!

Kyle Kuzma (Lakers) a fini meilleur marqueur: la sélection américaine a battu la sélection mondiale dans le match des «Rising Stars» qui donnait le coup d’envoi du week-end du All Star Game, à Charlotte.

La sélection américaine a battu la sélection mondiale 161-144 (mi-temps: 83-71) dans le match des Rising Stars (étoiles montantes) qui donnait le coup d’envoi du week-end du All Star Game, ce vendredi à Charlotte (Caroline du Nord).

L’ailier fort des Los Angeles Lakers Kyle Kuzma, 23 ans, a fini meilleur marqueur avec ses 35 points, dont 23 avant la pause, et a été élu meilleur joueur de la rencontre.

L’ailier de Boston Jayson Tatum a ajouté 30 points et le «rookie» d’Atlanta Trae Young (25 pts) a fait le spectacle avec ses dribbles déroutants.

La sélection américaine avait perdu trois des quatre précédentes éditions de cette rencontre, créée en 2015 et opposant des «rookies» (débutants) et joueurs disputant leur deuxième saison en NBA.

L’Australien de Philadelphie Ben Simmons, qui participera dimanche au All Star Game, a marqué 28 points pour la sélection mondiale.

Cette équipe avait pour entraîneur honorifique l’Allemand Dirk Nowitzki qui mettra, à 40 ans, un terme à sa carrière en fin de saison, après vingt saisons passées sous le maillot de Dallas.

Le All Star Game, match-exhibition avec les meilleurs joueurs de NBA, aura lieu dimanche et opposera l’équipe de LeBron James à celle de Giannis Antetokounmpo.

Depuis 2018, le All Star Game n’oppose plus la conférence Est à la conférence Ouest, mais deux équipes assemblées par deux capitaines, les joueurs ayant reçu le plus de votes du public, cette année James (Lakers) et Antetokounmpo (Milwaukee).

La journée de samedi est consacrée aux concours avec le parcours d’adresse, les tirs à trois points avec cette année les frères Stephen et Seth Curry, et les dunks.