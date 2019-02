VIDÉO | La Juventus se promène face à Frosinone: superbe but de Dybala et 19e goal de Ronaldo

La Juventus Turin a idéalement préparé son déplacement de la semaine prochaine en Ligue des champions chez l’Atletico de Madrid en battant très tranquillement le relégable Frosinone 3-0 vendredi en ouverture de la 24e journée de Serie A.

Toujours invaincus cette saison, les Turinois, intouchables leaders, prennent provisoirement 14 points d’avance sur Naples (2e). Infiniment supérieure à son adversaire, la Juventus a par ailleurs enregistré une série de bonnes nouvelles avant le 8e de finale aller de C1 de mercredi.

D’abord, Massimiliano Allegri a retrouvé ses deux défenseurs centraux titulaires, Bonucci et Chiellini, qui étaient blessés depuis plusieurs semaines.

Les deux joueurs ont débuté vendredi, Chiellini sortant à la 70e minute alors que son entraîneur avait initialement pensé le faire jouer 45 minutes seulement. Bonucci, auteur du deuxième but du match (17e) a de son côté joué toute la partie et les deux hommes ont semblé prêts à affronter Griezmann et les siens.

Ensuite, Allegri a aussi retrouvé un bon Dybala. Moins brillant et moins buteur cette saison, parfois éclipsé par Cristiano Ronaldo, l’Argentin a ouvert la marque d’une frappe du gauche splendide dès la 6e minute et a ensuite livré un match plein.

GOOAAAAL | Quelle frappe extraordinaire de Paulo Dybala ! 💎



🇮🇹 #JuveFrosinone 1??-0?? pic.twitter.com/JBH61RQjhp — Eleven Sports (FR) (@ElevenBE_fr) 15 février 2019

Enfin, Ronaldo lui-même a confirmé qu’il était en forme avant d’aller jouer son premier match à Madrid depuis son départ du Real l’été dernier.

En inscrivant le troisième but de son équipe après un bon mouvement Cancelo-Bentancur-Mandzukic, le Portugais a porté son compteur à 19 buts en 24 journées et confirmé sa place de meilleur buteur du championnat. Allegri a même pu le faire souffler une demi-heure en le remplaçant par Bernardeschi.

SIIIUUUUU | 19ème but de la saison en Serie A pour @Cristiano ! 👏



🇮🇹 #JuveFrosinone 3??-0?? pic.twitter.com/mMu0gMtkdQ — Eleven Sports (FR) (@ElevenBE_fr) 15 février 2019

Samedi, l’Atalanta Bergame (5e) recevra l’AC Milan (4e) pour un duel très important dans l’optique de la qualification pour la Ligue des Champions. Naples (2e) recevra le Torino (8e) dimanche, alors que l’Inter Milan (3e) accueillera la Sampdoria Gênes (9e). Lundi, l’AS Rome affrontera Bologne (18e).