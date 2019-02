Tennis/WTA Premier Doha - Mertens en finale: "C'est super! Qui plus est en battant deux joueuses du Top 10"

(Belga) Elise Mertens (WTA 21) avait le sourire aux lèvres, vendredi soir à Doha, après avoir réussi à se qualifier pour la première fois de sa carrière pour la finale d'un tournoi WTA Premier, doté de 916.131 dollars. La Limbourgeoise, 23 ans, qui restait sur un week-end décevant en Fed Cup, a battu 6-4, 2-6 et 6-1 l'Allemande Angelique Kerber (WTA 6), 31 ans, lauréate de Wimbledon l'été dernier.

"C'est super!", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "Qui plus est quand on y arrive en battant deux joueuses du top 10. Je m'étais bien entraînée en Fed Cup avec Johan Van Herck et peut-être que j'en retire les fruits ici. J'ai commencé très fort. J'étais très agressive. Mais c'était difficile lorsqu'on est tout le temps sous pression, car il faut être à 100% sur chaque point. Dans le deuxième set, j'ai perdu un peu d'intensité et elle en a profité pour trouver son rythme. Heureusement, je me suis bien reprise et j'ai pu faire la différence en servant bien et en allant vers l'avant. Je suis très heureuse..." Samedi, Elise Mertens tentera de remporter son cinquième titre contre Simona Halep (WTA 3), 27 ans, la nouvelle protégée de Thierry Van Cleemput, Il s'agira de la troisième confrontation entre les deux joueuses, la Roumaine ayant remporté les deux premières l'an dernier à Madrid et Roland Garros. "J'ai toujours perdu jusqu'ici contre Halep, mais c'était chaque fois sur terre battue", a-t-elle poursuivi. "La seule chose que je peux dire, c'est que je me sens bien. Je suis dans un bon état d'esprit et physiquement, il me reste de l'énergie. Je ne m'attendais peut-être pas à être en finale ici, mais le tennis est plein de surprises. Ce sera un match difficile, car elle ramène beaucoup de balles, mais je suis en confiance, car je viens de gagner un gros match. Je pense que je peux jouer relâchée. Je suis en tout cas curieuse de voir ce que cela va donner", conclut-elle. (Belga)