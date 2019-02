Coupe du monde de bobsleigh - Les Belgian Bullets 10e à Lake Placid

(Belga) Le bobsleigh belge piloté par An Vannieuwenhuyse et complété par Sara Aerts a pris la 10e place de la 7e manche de la Coupe du monde de bob à 2 féminin, vendredi à Lake Placid aux Etats-Unis. Les Belgian Bullets ont pris la 9e place, sur 13, dans la première descente et la 11e dans la seconde. Elles terminent en 1:56.46 à 1.67 seconde des lauréates les Américaines Elana Meyers Taylor et Lake Kwaza.

Les Canadiennes Christine De Bruin et Kristen Bujnowski ont pris la 2e place à 38/100es et les Allemandes Stephanie Schneider et Deborah Levi la 3e à 48/100es. Au classement de la Coupe du monde, l'Allemande Mariama Jamanka, 4e vendredi, reste en tête avec 1487 points devant sa compatriote Schneider (1396) et une Allemande Anna Koehler (1304) qui s'est classée 6e à Lake Placid. An Vannieuwenhuyse occupe la 6e place avec 1088 points. La 8e manche de la Coupe du monde est programmée le samedi 23 février à Calgary, au Canada. . (Belga)