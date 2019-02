Jupiler Pro league - Le Standard enfonce Lokeren (3-1) et rejoint Bruges au classement

(Belga) Le Standard a profité de la venue de Lokeren pour renouer avec la victoire lors du match d'ouverture de la 26e journée du championnat de Belgique de football (3-1). Razvan Marin (16e, 1-0), Maxime Lestienne (31e, 2-0) et Renaud Emond (71e) ont permis aux Rouches de monter à la troisième place du classement avec le même nombre de points (46) que le Club Bruges (2e). Malgré la réduction du score par Olivier Deschacht (75e, 3-1), Lokeren a subi sa sixième défaite en déplacement d'affilée et reste dernier (17 points) à 5 points de Waasland-Beveren.

A la suite des retours d'Emond (blessé) et de Collins Fai (suspendu), Michel Preud'homme a écarté Luis Pedro Cavanda et Moussa Djenepo de l'équipe, qui n'avait pas brillé à Genk. A Lokeren, Glen De Boeck devait se priver de Marco Miric (fracture du métatarse) et de Lukas Marecek (malade). Lestienne a animé le début de rencontre notamment en servant Marin, qui a cadré un tir sans danger pour Davino Verhulst (5e). Lancé par Mehdi Carcela, l'ailier n'a pu éviter le gardien waeslandien, qui s'était retrouvé sur son chemin (9e). Lokeren ne s'est pas contenté de résister. Sur un service de Mehdi Terki, Guus Hupperts a complétement dévissé sa reprise de la tête (13e). Dans la foulée, le Standard a aussi failli marquer mais le gardien lokerenois a sorti un envoi de Zinho Vanheusden (14e). Il y avait du but dans l'air. Sur un service de Lestienne, Marin a ajusté Verhulst du gauche (16e, 1-0). Les Rouches avaient fait le principal: à partir de ce moment, les Lokerenois ont laissé apparaître toutes leurs lacunes. Le Standard n'avait pas besoin d'être dangereux pour dominer. Après avoir servi Emond dont la reprise de la tête a manqué de puissance (25e), Paul-José Mpoku a préparé un bon ballon que Lestienne a catapulté dans l'angle opposé (31e, 2-0). Incapable de parachever un bon travail d'Ari Skulason, Hupperts a encore eu l'opportunité de tromper Guillermo Ochoa (35e) mais sans un réflexe de Verhulst, Emond aurait alourdi l'addition (40e). A la reprise, le Standard a laissé venir Lokeren. Les visiteurs ont tranquillement fait circuler le ballon sans pour autant mettre à mal la défense liégeoise. Le match était relax d'ailleurs après une heure de jeu, l'arbitre Jonathan Lardot n'avait sifflé que six fautes. Mais le public en voulait plus et Carcela l'a contenté en ouvrant le chemin à Emond, qui a inscrit son 9e but de la saison (71e, 3-0). La fin de rencontre n'a toutefois pas été en sens unique puisque sur un coup de coin de Skulason, Deschacht a sauté plus haut que Kostas Laifis pour réduire la marque (75e, 3-1). (Belga)