Le Palais d’Egmont accueille une conférence sur le changement climatique et les océans

Soleil et chaleur sur le Palais d’Egmont: ce n’est pas pour tout de suite, mais une conférence y abordera ces thématiques la semaine prochaine. Photo News

Le Palais d’Egmont, à Bruxelles, sera le théâtre mardi d’une conférence internationale consacrée aux conséquences des changements climatiques sur les océans et l’environnement marin.

L’événement, organisé à l’initiative de la ministre de l’Énergie, de l’Environnement et du Développement durable, Marie Christine Marghem, et du ministre belge de la Mer du Nord, Philippe De Backer, réunira notamment des ministres de pays directement concernés par ces enjeux, comme les Iles Marshall, mais aussi des hauts fonctionnaires d’organisations internationales et le Prince Albert de Monaco.

La Belgique, elle, sera également représentée par le Premier ministre Charles Michel.

Cette conférence mettra l’accent sur les conséquences du changement climatique, «en pointant tout particulièrement du doigt la menace qui pèse sur la biodiversité marine, la nécessité de réduire les émissions des navires, mais aussi le potentiel qu’offre la production d’énergie en mer.»

Il s’agira aussi de faire le point sur les initiatives déjà prises en la matière tant par les organisations internationales que les États, les entreprises et les ONG.

Il sera proposé, durant la conférence, aux acteurs présents de réaffirmer leur engagement envers les générations futures en signant une «déclaration de Bruxelles sur le changement climatique et les océans.»

Alors que la jeunesse belge se fait particulièrement entendre ces dernières semaines sur la question climatique, avec des marches organisées tous les jeudis aux quatre coins du pays, les Conseils de la Jeunesse de Belgique seront invités à exprimer leurs préoccupations sur le changement climatique et sur les conséquences de celui-ci sur leur avenir.