Avez-vous bien suivi l’actualité régionale cette semaine? Mettez vos connaissances à l’épreuve avec notre quiz de dix questions.

Des piquets de grève insolites, une proposition étonnante de la N-VA, un Wallon star en Corée, un sport d’un genre nouveau dans une école de Ferrières, un joueur qui arrête subitement le football… Cela s’est passé près de chez vous et cela pourrait vous étonner!